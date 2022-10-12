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Люси Лью сыграет вместе с Дуэйном Джонсоном и Крисом Эвансом в фильме «Red One»
Юлия Онодэра
Сегодня в 02:38

Американская актриса Люси Лью, известная по фильмам «Ангелы Чарли» и «Убить Билла», снимется вместе с Дуэйном Джонсоном («Царь скорпионов», «Красное уведомление») и Крисом Эвансом («Достать ножи», «Мстители») в картине«Red One». Об этом сообщил Deadline.

Режиссером ленты выступит Джейк Кэздан, автор комедии «Очень плохая училка» и сиквела «Джуманджи». Сценарий фильма написал Крис Морган («Сотовый», «47 ронинов»). Сюжет проекта пока держится в секрете.

«Red One» станет приключенческой комедией, действие которой развернется по всему миру. Создатели картины обещают, что она представит совершенно новую вселенную, которая откроет новые возможности для жанра праздничного фильма.

Над идеей проекта работает президент производства Seven Bucks Хирам Гарсия. Премьера ленты состоится на стриминговом сервисе Prime Video. Когда «Red One» запустят в производство и выпустят на экраны, еще неизвестно.

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Крис ЭвансДжейк Кэздан
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