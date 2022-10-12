В США вылечили мужчину, страдавшего от аллергии на собственные оргазмы

В США специалисты из школы медицины Уильяма Бомонта, относящейся в Оклендскому университету, помогли 27-летнему мужчине, который страдал от аллергии на собственные оргазмы. Об этом рассказал Daily Mail.

Эякуляция вызывала у мужчины симптомы, напоминающие грипп или простуду, на протяжении более 10 лет. Из‑за такой специфической особенности пациент был вынужден избегать сексуальных отношений и даже романтических привязанностей.

Мужчина неоднократно посещал врачей, в том числе урологов и отолорингологов, а также инфекционистов. Они не обнаружили никаких проблем со здоровьем, пытались применять к пациенту антибиотики, но ни одно лекарство не помогало.

Медики из Оклендского университета начали рекомендовать мужчине разоичные антигистаминные препараты. Один из них — фексофенадин — сумел уменьшить проявление неприятных симптомов на 90%.

Таким образом ученые выяснили, что причины необъяснимой реакции на оргазмы были аутоимунными. Аналогичные случаи были зафиксированы у примерно 60 других мужчин. Все они сталкивались с кашлем, насморком и слабостью.

Кроме того, пациенты жаловались, что синдром пост-оргазмического недомогания (в англоязычной терминологии он обозначается аббревиатурой POIS) вызывал у них проблемы с речью, концентрацией и памятью.

Негативные симптомы могли сохраняться от двух дней до недели. При этом многие специалисты в области здравоохранения, не говоря уже о пациентах, не знали о существовании такого заболевания.

Из‑за этого медикам сложно оценить вероятную распространенность синдрома в мире. «Вероятно, он недостаточно часто диагностируется, и многие люди страдают», — заявил один из ученых Оклендского университета.

По его мнению, спровоцировать развитие аллергии на оргазмы могут инфекции или травмы тестикул — они, вероятно, приводят к попадению микроскопического количества спермы в кровеносную систему.

«Иммунные клетки в теле натренированы атаковать любую найденную инородную субстанцию», — пояснил исследователь, отметив, что клетки могут начать атаковать сперму, как вирус или бактерии.