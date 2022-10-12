По мотивам видеоигры Cyberpunk 2077 напишут роман

Разработчик компьютерных игр CD Projekt RED выпустит роман по мотивам видеоигры Cyberpunk 2077. Об этом сообщается в твиттере компании.

Роман выйдет под названием «Cyberpunk 2077: No Coincidence» («Cyberpunk 2077: Не совпадение») и расскажет о нескольких незнакомых людях, которые будут противостоять опасностям Найт-Сити. Он должен поступить в продажу в августе 2023 года.

Разработчики уточняют, что это будет именно роман, а не комикс. Книгу напишет польский писатель Рафал Косик — для него это будет первое сотрудничество с индустрией видеоигр.

По мере приближения релиза CD Projekt RED пообещали раскрывать больше деталей о романе. В частности, позже станут известны подробности сюжета.

Релиз Cyberpunk 2077 состоялся 10 декабря 2020 года. Действие игры разворачивается в футуристичном городе Найт-Сити, в котором у игрока есть полная свобода действий. В роли одного из персонажей — рокера с кибернетической серебряной рукой — выступил актер Киану Ривз.

В сентябре 2022 года вышел аниме-сериал «Киберпанк: Бегущие по краю» («Cyberpunk: Edgerunners»). Он стал спин-оффом игры Cyberpunk 2077, посвященном молодому жителю Найт-Сити Дэвиду Мартинесу, который теряет мать и становится наемником, чтобы выжить в жестоком и одержимом технологиями будущем.