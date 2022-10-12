YouTube заморозил канал дизайнера Артемия Лебедева

Видеохостинг YouTube заморозил канал российского дизайнера Артемия Лебедева. Об этом он сам рассказал в своем телеграм-блоге.

Лебедев посетовал, что некие люди «напали» на его ютьюб-канал и «накидали незаконных страйков» — жалоб на автора канала за нарушение авторских прав или правил сообщества. Из‑за этого канал дизайнера был на время заблокирован.

Лебедев поделился запасным адресом на ютьюбе, а также сообщил, что его «приютил» на своем канале блогер Стас Асафьев.

«Это пример поддержки, о которой в нашем циничном цифровом веке мало кто слышал, поэтому степень благодарности Стасу будет непропорционально большой, которой в наши дни не бывает», — написал Лебедев.

Дизайнер выразил надежду, что благодаря помощи Асафьева его ролики не пропадут совсем. Он добавил, что за три страйка ютьюб-блогер может потерять весь контент и канал.

Ранее это случилось с Дмитрием Пучковым, известным как Гоблин. В августе YouTube удалил его канал.

«Не представляю, что чувствует бедный Гоблин, у которого было миллиард подписчиков и сто миллионов роликов, которого стерли в один день. Наверное, это как взрыв храма Христа Спасителя», — написал по этому поводу Лебедев.