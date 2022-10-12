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60-летнюю петербурженку отправили под домашний арест из‑за записки на могиле родителей Путина

Приморский районный суд Петербурга отправил 60-летнюю местную жительницу под домашний арест по обвинению в надругательстве над могилой родителей Владимира Путина. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Ирине Цыбаневой вменяется осквернение захоронений по мотивам политической ненависти (пункт б, часть 2 статьи 244 УК). Она пробудет под домашним арестом до 8 ноября.

По версии следствия, 7 октября, в день 70-летия Путина, Цыбанева оставила записку с «оскорбительной надписью» на Серафимовском кладбище на могиле родителей президента. 10 октября женщину задержали, на следующий день срок задержания подозреваемой был продлен на 72 часа.

«[Цыбанева] совершила циничные безнравственные действия, противоречащие принятым в обществе нормам, а именно оставила записку с оскорбительной надписью в адрес президента РФ», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.