Москвича оштрафовали за косплей персонажа Warhammer 40,000. Его костюм приняли за нацистский

Жителя Москвы оштрафовали на 2000 рублей за костюм бойца Корпуса Смерти Крига из Warhammer 40,000. Его приняли за нацистскую форму и составили протокол о демонстрации запрещенной символики, сообщает телеграм-канал Baza.

Задержанный 18-летний Александр пытался объяснить правоохранителям, что он не нацист. А просто нарядился в образ персонажа из «Вархаммера» для фестиваля косплея. И орел на каске — это символ имперской гвардии Крига.

Однако полицейских доводы молодого человека не убедили. По данным Baza, Александра по этой причине задерживают уже третий раз.

DTF отмечает, что создатели Warhammer 40K выступают против использования их образов группами ненависти. Games Workshop заявила об этом в ноябре 2021 года, когда несколько участников турнира по настольной WH40K пожаловались на игрока, в одежде которого присутствовала символика, напоминающая нацистскую.