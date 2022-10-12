СК России: установлены 12 человек, причастных к взрыву на Крымском мосту

Следственная группа СК России, расследующая взрыв на Крымском мосту, установила причастных к нему лиц. Об этом на совещании в Симферополе сообщил председатель СК Александр Бастрыкин, пишет пресс-служба Следственного комитета.

По словам первого замглавы СК Эдуарда Кабурнеева, в ходе следственных действий установлен маршрут передвижения взрывного устройства. Оно было спрятано в рулонах со строительной полиэтиленовой пленкой. Так груз был доставлен из порта Одессы в Болгарию, затем переправлен в Грузию, оттуда в Армению, где прошел процедуру таможенного оформления, затем возвращен в Грузию, после чего был ввезен в Россию.

В рамках расследования уголовного дела установлены 12 лиц, которые имеют непосредственное отношение к совершению теракта. Кроме того, с места происшествия были изъяты различные фрагменты, которые сейчас анализируются следователями и криминалистами.

«Полученные на данный момент доказательства свидетельствуют о том, что террористический акт организован спецслужбами Украины», — пишет пресс-служба ведомства.

Утром 8 октября на Крымском мосту подорвался грузовик. Это привело к возгоранию семи железнодорожных топливных цистерн, обрушились два пролета автомобильной части моста. В результате инцидента погибли четыре человека.

Владимир Путин поручил усилить защиту Крымского моста и возложил полномочия по охране на ФСБ. В Крыму продлили желтый уровень террористической опасности в пяти районах, а также ввели его в Темрюкском районе Краснодарского края, где находится въезд на мост.

Вечером 9 октября председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что по факту взрыва на Крымском мосту было возбуждено дело по статье о терроризме (часть 2 статьи 205 УК).