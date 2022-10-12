Coca-Cola оспорила решение о регистрации товарного знака «Фантола»

Американская компания The Coca-Cola Company выиграла иск против Роспатента, связанный с регистрацией товарного знака «Фантола» на имя ООО «Напитки из Черноголовки-Аквалайф». Об этом сообщил «Интерфакс».

Суд по интеллектуальным правам потребовал «признать ненормативный правовой акт недействительным полностью». Ранее, в январе, Роспатент отклонил возражения The Coca-Cola Company о схожести бренда с товарными знаками «Фанта» и «Fanta».

По мнению американского производителя, названия газированных напитков «Фанта» и «Фантола» схожи до степени смешения. Торговая марка Fanta принадлежит The Coca-Cola Company с 1966 года. «Фантола» была зарегистрирована в России в 2018 году.

В марте The Coca-Cola Company решила приостановить деятельность в России из‑за специальной военной операции на территории Украины. В июне компания вовсе объявила об уходе с российского рынка.

Остановка продаж в России обошлась производителю в 195,4 млн долларов. При этом российское подразделение компании остается на рынке под новым названием Multon Partners. Оно начнет выпускать в стране напиток «Добрый кола».