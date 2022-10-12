Самые дорогие квартиры в Москве подешевели. Однако их стоимость все равно выше, чем в начале года

Сто самых дорогих квартир в Москве за июль — сентябрь подешевели на 2,6%. Квадратный метр в них теперь стоят около 2,977 млн рублей, передает Forbes со ссылкой на агентство элитной недвижимости Intermark Real Estate.

Несмотря на падение, с начала года индекс стоимости квадратного метра в топ-100 самых дорогих квартир вырос на 9,8%, а за последние четыре года — на 46%. Последний раз спад стоимости фиксировался в конце 2020 года — на 4,3%.

«Реакция индекса на геополитические изменения пока не столь резка, как это было в год начала пандемии, когда индекс опустился дважды с более ощутимой динамикой», — добавил управляющий партнер агентства Дмитрий Халин.

Средняя цена на элитную квартирку из топ-100 — 841,3 млн рублей. За конец лета и начало осени четыре из них купили, их суммарная стоимость составила свыше 2 млрд рублей.

В первые дни после объявления в России мобилизации количество заявок на срочную продажу квартир в Москве увеличилось в три раза, а спрос упал. Эксперты считают, что в скором времени стоит ожидать снижение числа сделок и цен.