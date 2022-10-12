«Моя Мишель» выступит с большим сольным концертом в клубе 1930 Moscow

15 октября на сцене московской концертной площадки 1930 Moscow состоится большое сольное выступление российской поп-группы «Моя Мишель». На концерте прозвучат главные хиты артистов и новые композиции.

В частности, солистка группы Таня Ткачук, исполнит песню «Ванюша», ставшую саундтреком к фильму «Последний богатырь» 2017 года, «Пташку», которая не покидает топ-чарты уже более полугода, а также треки «Дура» и «Настя».

Билеты можно найти по ссылке.

В сентябре у «Моя Мишель» состоялось сразу два релиза. Первый — фит с ЛСП «Курточка», который «Афиша Daily» назвала треком недели. Второй — клип на песню «Пташка», записанный совместно с рэпером Dose. Обе композиции прозвучат на концерте 15 октября.