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«Моя Мишель» выступит с большим сольным концертом в клубе 1930 Moscow
Виктория Шанина
Сегодня в 16:00

15 октября на сцене московской концертной площадки 1930 Moscow состоится большое сольное выступление российской поп-группы «Моя Мишель». На концерте прозвучат главные хиты артистов и новые композиции.

В частности, солистка группы Таня Ткачук, исполнит песню «Ванюша», ставшую саундтреком к фильму «Последний богатырь» 2017 года, «Пташку», которая не покидает топ-чарты уже более полугода, а также треки «Дура» и «Настя».

Билеты можно найти по ссылке.

В сентябре у «Моя Мишель» состоялось сразу два релиза. Первый — фит с ЛСП «Курточка», который «Афиша Daily» назвала треком недели. Второй — клип на песню «Пташка», записанный совместно с рэпером Dose. Обе композиции прозвучат на концерте 15 октября.

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Таня Ткачук
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