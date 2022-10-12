Пользователи фейсбука* из‑за бага потеряли тысячи подписчиков, в том числе Марк Цукерберг

Пользователи фейсбука* пожаловались на потерю тысяч подписчиков. В Meta* подтвердили баг и начали работу над исправлением.

На резкое сокращение подписчиков пожаловались известные пользователи фейсбука. Людей, подписанных на них, становилось меньше на десятки тысяч. Подписчиков потерял и основатель соцсети Марк Цукерберг: число его подписчиков упало на 119 млн, почти до 10 тыс., но позднее восстановилось.

В Meta принесли извинения за неполадки и отчитались о работе над их устранением.

Накануне Росфинмониторинг внес Meta в перечень террористов и экстремистов. В Совфеде заверили, что «за ознакомление с материалами Instagram* и Facebook ответственность не предусмотрена».