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Группа «Мельница» объявила новый тур — «Сердце ястреба»
Дарья Мельникова
Сегодня в 15:16

Российская рок-группа «Мельница» выступит в Москве и Петербурге с новой программой «Сердце ястреба». Об этом «Афише Daily» рассказали представители коллектива.

«В новой программе мы из песков Леванта направляемся на Север, где нас ждут не только хорошо знакомые слушателю голубые травы, неперелетные птицы и поезда в никогда, но и совершенно новые локации и новый лирический герой», — рассказала Хелависа.

На концертах прозвучат как новые, так уже любимые слушателями песни из дискографии «Мельницы». Выступления будут сопровождены новыми видеоиллюстрациями, которые позволят взглянуть на треклист с неожиданной стороны.

В Москве концерт пройдет 22 октября в клубе Adrenaline Stadium, а в Петербурге — 30 октября в «Авроре».

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