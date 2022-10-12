В 30 барах Москвы пройдет фестиваль Beatly. Специально для него были созданы более 90 коктейлей

С 25 по 30 октября в Москве пройдет первый Beatly Fest — фестиваль, посвященный джину и объединивший более 30 баров столицы. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Лучшие бармены города специально для фестиваля подготовили более 90 интерпретаций коктейля на основе классического джина. От каждого бара — по три коктейля, один билет на Beatly Fest позволяет попробовать 30 стаканчиков, по одному от заведения.

Гости мероприятия получат удобные маршруты и карту, которая упростит поиски баров — участников фестиваля. Всего будет пять маршрутов: Тверская, Покровка, Сретенка, Маяковская и Замоскворечье.

«Прошедших марафонскую дистанцию гарантированно ждет настроение „я тучи разведу руками“», — обещают организаторы Beatly Fest.

Билет можно приобрести на сайте «Афиши». Стоимость билета — 2990 рублей, по нему можно попробовать по одному коктейлю в каждом баре фестиваля.