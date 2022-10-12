Сидни Суини сыграет главную роль в адаптации французской эротической фантастики «Барбарелла»

Сидни Суини сыграет главную роль в современной адаптации французской эротической фантастики «Барбарелла» 1968 года. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на источники.

По словам инсайдеров, новый фильм пока еще в разработке, у него нет ни сценариста, ни режиссера. Суини может стать исполнительным продюсеромв совместной работе с Sony Pictures, добавили они.

Оригинальная «Барбарелла» Роже Вадима снята по французским комиксам Жана-Клода Фореста. По сюжету президент Солнечной системы просит девушку Барбареллу остановить ученого Дюранда-Дюранда, намеревающегося уничтожить вселенную своим позитронным лучом. Фильм не стал кассовым хитом, но с тех пор стал культовой классикой.

Суини получила популярность благодаря роли в сериале HBO «Эйфория».