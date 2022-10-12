«Монстр: История Джеффри Дамера» стал вторым самым просматриваемым англоязычным шоу Netflix

«Монстр: История Джеффри Дамера» с Эваном Питерсом в главной роли набирает просмотры на Netflix. Сериал уже стал вторым в рейтинге самых просматриваемых англоязычных проектов стриминга, передает Variety.

За неделю (с 3 по 9 октября) шоу набрало 205,33 млн часов просмотров, а с момента премьеры — более 700 млн. «Монстр» уступает лишь четвертому сезону «Очень странных дел» с 1,3 млрд часов, собранных за 28 дней, зато обгоняет «Бриджертонов» с 656 млн.

В топе Netflix среди всего оригинального контента по-прежнему остается «Игра в кальмара». Сериал на корейском языке за первые 28 дней привлек 1,65 млрд часов просмотров.

10-серийный «Монстр», релиз которого состоялся 21 сентября, рассказывает историю реального серийного убийцы из Милуоки, расправившегося с 17 мужчинами и юношами с 1978-го по 1991 год, в основном от лица жертв преступлений. Своих жертв маньяк насиловал и ел, а части их тел хранил в холодильнике.

«Монстр» популярен у зрителей Netflix, но кинокритики не одобрили шоу: на Rotten Tomatoes у сериала только 52% свежести. Кэролайн Фрамке назвала проект предсказуемым: «Это мрачная нудная работа в оттенках сепии, которая изредка оправдывает свое существование».

Сценаристом и продюсером проекта выступил Райан Мерфи. Режиссером пилотной серии стал Карл Франклин («Истинные ценности»), а остальные сняли Пэрис Барклей («Хор») и Джанет Мок («Голливуд»).