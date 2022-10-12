Реклама
Новости
Сидни Суини сыграет главную роль в адаптации французской эротической фантастики «Барбарелла»
12:59
Грузия и еще 13 стран вошли в Совет ООН по правам человека
12:59
«Монстр: История Джеффри Дамера» стал вторым самым просматриваемым англоязычным шоу Netflix
12:30
Кадр из фильма «Трансформеры 3: Темная сторона Луны»
Пит Дэвидсон и Мишель Йео Чу-Кхенг присоединились к фильму «Трансформеры: Восхождение Звероботов»
11:51
Кинотеатр из Иркутска выиграл суд у Universal из‑за отмены «Бэтмена»
11:01
С сайта Минцифры исчез список аккредитованных ИТ-компаний. Теперь их можно узнать на «Госуслугах»
10:58
В отделениях «Почты России» начнут принимать вторсырье
10:08
В сети появился ролик с рекламой спецоперации и фотографией Алексея Щербакова. Комик это опроверг
08:59
Из соцсетей Ани Тейлор-Джой
Аня Тейлор-Джой сыграет в боевике «Ущелье». Ее партнером станет Майлс Теллер
01:58
В Госдуму внесли законопроект об освобождении от мобилизации родственников погибших военных
01:00
Умерла актриса Анджела Лэнсбери — исполнительница главной роли в сериале «Она написала убийство»
00:11
Мария Машкова снимется в сериале «Ради всего человечества»
вчера в 23:40
«Россия» запускает ежедневные прямые рейсы из Сочи в Баку
вчера в 23:22
Universal Pictures/YouTube
Робот-компаньон начинает убивать в трейлере хоррора «M3GAN»
вчера в 22:48
Коронацию Карла III назначили на 6 мая 2023 года
вчера в 22:13
Алексея Навального поместили в штрафной изолятор в шестой раз за отказ мыть забор
вчера в 22:06
Глава Крыма повысил уровень террористической опасности в Керчи до высокого
вчера в 21:48
Новые санкции, химическое оружие и «Северный поток»: о чем говорили лидеры G7 на встрече по Украине
вчера в 21:23
Райан Рейнолдс спродюсирует документальный фильм о Джоне Кэнди — звезде «Дядюшки Бака»
вчера в 21:00
Новые взрывы на Украине, Meta* внесли в перечень террористов и другие новости дня
вчера в 20:35
Дайджест
«Монстр: История Джеффри Дамера» стал вторым самым просматриваемым англоязычным шоу Netflix
Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:30

«Монстр: История Джеффри Дамера» с Эваном Питерсом в главной роли набирает просмотры на Netflix. Сериал уже стал вторым в рейтинге самых просматриваемых англоязычных проектов стриминга, передает Variety.

За неделю (с 3 по 9 октября) шоу набрало 205,33 млн часов просмотров, а с момента премьеры — более 700 млн. «Монстр» уступает лишь четвертому сезону «Очень странных дел» с 1,3 млрд часов, собранных за 28 дней, зато обгоняет «Бриджертонов» с 656 млн.

В топе Netflix среди всего оригинального контента по-прежнему остается «Игра в кальмара». Сериал на корейском языке за первые 28 дней привлек 1,65 млрд часов просмотров.

10-серийный «Монстр», релиз которого состоялся 21 сентября, рассказывает историю реального серийного убийцы из Милуоки, расправившегося с 17 мужчинами и юношами с 1978-го по 1991 год, в основном от лица жертв преступлений. Своих жертв маньяк насиловал и ел, а части их тел хранил в холодильнике.

«Монстр» популярен у зрителей Netflix, но кинокритики не одобрили шоу: на Rotten Tomatoes у сериала только 52% свежести. Кэролайн Фрамке назвала проект предсказуемым: «Это мрачная нудная работа в оттенках сепии, которая изредка оправдывает свое существование».

Сценаристом и продюсером проекта выступил Райан Мерфи. Режиссером пилотной серии стал Карл Франклин («Истинные ценности»), а остальные сняли Пэрис Барклей («Хор») и Джанет Мок («Голливуд»).

расскажите друзьям
теги
Netflix
люди
Эван ПитерсРайан МерфиКарл Франклин
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение