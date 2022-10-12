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С сайта Минцифры исчез список аккредитованных ИТ-компаний. Теперь их можно узнать на «Госуслугах»
Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:58

С сайта Минцифры пропал список аккредитованных ИТ-компаний, заметил ТАСС. Теперь же ведомство перенаправляет на портал «Госуслуги».

Ранее Минцифры опубликовало файл в разделе «Аккредитация IT-компаний». В нем можно было узнать ОГРН, ИНН, даты внесения записи в реестр и решения о госаккредитации компаний. Вместо документа пользователям стали предлагать воспользоваться специальным сервисом на «Госуслугах», откуда можно получить выписку о конкретной компании.

В министерстве не уточнили, с чем связаны изменения.

1 августа Минцифры исключило более 400 организаций, для которых деятельность в сфере информационных технологий не являлась основной. 1 октября правительство заключило, что аккредитацию могут получить лишь те компании, в которых ИТ-деятельности составляет не менее 30% выручки, а сотрудники получают зарплату не ниже средней в России или в регионе.

В конце сентября Минцифры предложило включить управленцев в сфере IT в список специальностей, на которые распространяется отсрочка от частичной мобилизации.

23 сентября Минобороны уточнило, какие категории граждан не подпадают под частичную мобилизацию. Так, на военную службу не будут призывать граждан с высшим образованием, работающих по отдельным специальностям в банковской и IT-сфере, в области сотовой связи, а также в журналистике.

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