В отделениях «Почты России» начнут принимать вторсырье

«Почта России» заключила соглашение с Российским экологическим оператором (РЭО), благодаря которому в 2023 году в отделениях можно будет сдать бумагу, пластик и другое вторсырье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора РЭО Дениса Буцаева.

«Мы запускаем интересный проект — делать пункты сбора определенных фракций на почте. Это бумага, картон, пластик, электроника. Батарейки не совсем наш профиль, но если Росатом присоединится, то будем рады видеть коллег. Начать сбор планируем в пределах года, уже в следующем году», — сказал он.

По словам Буцаева, РЭО станет финансовым и технологическим партнером по созданию мощностей для переработки вторсырья. В дальнейшем из него будет производиться то, что необходимо для почтовых отделений. Так, в рамках одной большой компании экологический оператор планирует сделать пример экономики замкнутого цикла.

1 января 2019 года в России стартовала реформа отрасли обращения с отходами производства и потребления. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным. Так, в части обращения с отходами предполагается раздельный сбор отходов, жесткие санкции за ненадлежащую утилизацию, поэтапное введение запрета на захоронение отходов и другое.