Актриса Анджела Лэнсбери, известная по сериалу «Она написала убийство» и фильмам «Голубые Гавайи» и «Маньчжурский кандидат», скончалась в Лос-Анджелесе в возрасте 96 лет. Об этом сообщил People.

Лэнсбери умерла во сне в своем доме, рассказали ее дети. По их словам, актриса скончалась мирно ночью 11 октября. Она не дожила до своего 97-го дня рождения лишь пять дней.

У Лэнсбери остались трое детей Энтони, Дейдра и Дэвид, а также трое внуков Питер, Кэтрин и Иэн. Кроме того, актриса была прабабушкой пятерых детей. Ее пережил брат Эдгар. Супруг Лэнсбери Питер Шоу же скончался 53 года назад.

Прощание с кинозвездой пройдет в семейном кругу, добавили потомки Лэнсбери. Дату похорон они определят позднее.

Анджела Лэнсбери родилась в Лондоне в 1925 году, ее матерью была ирландская актриса Мойна Макгилл. Во время Второй мировой войны Макгилл вместе с тремя детьми переехала в Канаду, а затем — в США.

В 1944 году Анджела впервые появилась в кино в фильме «Газовый свет» — за него она была номинирована на «Оскар». Затем актриса еще дважды получала номинации на премию — за роль в «Портрете Дориана Грея» и «Манчжурском кандидате».

С 1984 по 1996 год Лэнсбери снималась в сериале «Она написала убийство». За это время актриса поработала с 33 режиссерами и 12 раз была номинирована на премию «Эмми» за роль Джессики Флетчер.

Лэнсбери также работала на театральной сцене. В 2007 году она сыграла в пьесе «Равный счет» на Бродвее, в затем в «Неугомонном духе», мюзикле «Маленькая ночная серенада» и других постановках. Актриса выиграла пять наград «Тони».