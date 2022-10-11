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Глава Крыма повысил уровень террористической опасности в Керчи до высокого
Юлия Онодэра
Сегодня в 21:48

Глава республики Крым Сергей Аксенов повысил уровень террористической опасности в городском округе Керчь и Ленинском районе до желтого, высокого. Об этом чиновник написал в своем телеграм-канале.

Такой уровень опасности продлится с вечера 11 октября до вечера 23 октября. Правоохранительные и исполнительные органы Крыма, а также силовые структуры и органы местного самоуправления примут дополнительные меры по обеспечению безопасности, добавил Аксенов.

Утром 8 октября на Крымском мосту подорвался грузовик. Это привело к возгоранию семи железнодорожных топливных цистерн, обрушились два пролета автомобильной части моста. В результате инцидента погибли четыре человека.

Владимир Путин поручил усилить защиту Крымского моста и возложил полномочия по охране на ФСБ. Вечером 9 октября председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что по факту взрыва на Крымском мосту было возбуждено дело по статье о терроризме (часть 2 статьи 205 УК).

На следующий день, 10 октября, в центре Киева прогремели взрывы. Они также прозвучали в Днепре, Львове, Харькове, в Житомирской и Киевской областях. Владимир Путин дал понять, что удары по Киеву — это ответная мера на взрыв на Крымском мосту. Взрывы продолжились и 11 октября, по всей Украине объявили воздушную тревогу.

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ФСБСледственный комитет
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Сергей АксеновВладимир ПутинАлександр Бастрыкин
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