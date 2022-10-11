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Новые санкции, химическое оружие и «Северный поток»: о чем говорили лидеры G7 на встрече по Украине
Виктория Шанина
Сегодня в 21:23

Лидеры стран «Большой семерки» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) провели встречу по ситуации на Украине. Пересказываем основные тезисы, сформулированные на заседании.

  • Страны G7 подтвердили солидарность с Украиной и заявили, что российские удары по украинским объектам «не могут быть оправданы и вызывают решительное осуждение».
  • «Семерка» намерена продолжать оказывать давление на экономику России, в частности, путем введения новых санкций.
  • Страны «глубоко встревожены намеренным повреждением трубопровода „Северный поток“», решительно осуждают разрушение критически важной инфраструктуры и приветствуют расследование.
  • Участники G7 продолжат оказывать гуманитарную и финансовую поддержку Украине, помогут стране подготовиться к зиме, а также изучат способы помощи украинской стороне за счет российских активов.
  • «Большая семерка» будет и дальше выполнять запросы Украины по поставкам военной техники.
  • Страны G7 никогда не признают вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. «Семерка» поддерживает целостность Украины, подтверждает ее право защищать признанную международным сообществом территорию.
  • В случае применения Россией химического, биологического или атомного оружия на Украине G7 обещает «серьезные последствия».
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