Канадский актер Райан Рейнолдс, известный по фильмам «Дэдпул» и «Предложение», спродюсирует вместе с Колином Хэнксом документальный фильм о Джоне Кэнди — звезде комедий «Дядюшка Бак» и «Самолетом, поездом, машиной». Об этом Рейнолдс рассказал в твиттере.

«Поскольку Джон Кэнди в тренде, я просто скажу, что люблю его. Настолько, что Maximum Effort работает над документальным фильмом о его жизни с Колином Хэнксом. Ожидайте слез», — написал он.

Джон Кэнди скончался в 1994 году в возрасте всего 43 лет. Он успел стать культовым комиком и актером, сыграв в «Братьях Блюз», «Всплеске», «Миллионах Брюстера». Он также появился в фильмах Криса Коламбуса «Один дома» и «Поймет лишь одинокий».

В последние годы жизни Кэнди страдал от проблем со здоровьем, вызванным лишним весом. Он скончался в Мексике от инфаркта во время съемок ленты «Караван на восток». Кэнди умер во сне. Похороны актера транслировались по всей Канаде.

Рейнолдс ранее уже заявлял о своем почтении к Кэнди. В 26-ю годовщину смерти Кэнди актер опубликовал в соцсетях пост, в которых признался, что фильмы с участием Кэнди очень много значат для него. Также Рейнолдс отдал дань кумиру в фильме «Дэдпул».

Фильм о Кэнди станет не первой документальной работой в фильмографии Рейнолдса. Ранее он выпустил в качестве продюсера фильм «Кит» о косатке Луне. Хэнкс же выступил продюсером «Скажи привет, Уилли Мейс!» и грядущей ленты о Майкле Джексоне «Триллер».