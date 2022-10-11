Художник Дэмиен Херст намерен сжечь тысячи своих работ на выставке в Лондоне

Британский художник Дэмиен Херст начал уничтожение своих работ в галерее Newport Street в Лондоне. Он намерен сжечь тысячи картин. Об этом сообщил HypeArt.

Херст сожжет более 4 тыс. полотен вплоть до 30 октября. Таким образом художник решил завершить масштабную выставку под названием «The Currency». Она стала частью одноименного проекта, начатого в июле 2021 года.

Тогда Херст выставил на продажу 10 тыс. своих картин, а также 10 тыс. сопровождавших их NFT-лотов. Покупатели могли оставить себе либо цифровую копию, либо физический оригинал работы.

Все картины были написаны в 2016 году эмалевой краской на бумаге ручной работы. Каждая получила свой номер и название, сгенерированное с помощью машинного обучения на основе текстов любимых песен художника.

Херст позволил новым владельцам работ в течение года подумать, хотят ли они владеть реальной картиной или предпочитают оставить в собственности NFT. В конце июля он сообщил, что полотнами заинтересовались более половины покупателей.

После этого художник анонсировал уничтожение копий: он решил уничтожить как NFT-копии проданных картин, так и физические оригиналы тех работ, цифровые копии которых остались у коллекционеров. Первая сессия сожжения уже состоялась.

«Многие люди думают, что я сжигаю произведения искусства на миллионы долларов, но это не так. Я завершаю трансформацию этих физических произведений в NFT путем сожжения физических версий. Ценность цифрового или физического, которую трудно определить, не будет потеряна. Она будет передана NFT», — заявил Херст.