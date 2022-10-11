Реклама
Новости
Новые взрывы на Украине, Meta* внесли в перечень террористов и другие новости дня
20:35
Дайджест
Из соцсетей Дэмиена Херста
Художник Дэмиен Херст намерен сжечь тысячи своих работ на выставке в Лондоне
19:42
Ростовская область получила новое задание после выполнения плана по частичной мобилизации
19:12
В «Современнике» отменили еще один показ спектакля «Первый хлеб» про парней, уходящих на войну
18:37
Губернатор Томской области призвал чиновников сдавать деньги на экипировку мобилизованных
18:33
Португалия введет визы для «цифровых кочевников» и фрилансеров
18:06
Serj Sakharovskiy/Unsplash
После 21 сентября число заявок на срочную продажу квартир в Москве выросло в три раза
18:02
Милли Бобби Браун открывает детективное агентство во втором трейлере «Энолы Холмс-2»
17:23
Шац, Макаревич и Соловей* подали иски против Минюста из‑за признания их иноагентами
17:12
В ЦСИ «Винзавод» состоялся осенний маркет Win-Win
16:46
Число погибших при взрыве на Крымском мосту выросло до четырех
15:58
Nathan Dumlao/Unsplash
Российские мужчины, уехавшие от мобилизации, активно регистрируются в сервисах знакомств
15:36
Браузеры Chrome и Safari могут перестать открывать сайты с российскими сертификатами безопасности
15:20
В вузах увеличили время изучения истории России, чтобы сформировать у учащихся «чувство патриотизма»
14:55
Росфинмониторинг внес Meta* и движение «Весна» в перечень террористов и экстремистов
14:33
Powerhouse представил новое осеннее меню
14:30
Пресс-служба театра «Бродвей Москва»
В Москве завершается показ мюзикла «Шахматы»
14:11
На «Афише» появились билеты на все спектакли и фестивали Александринского театра
13:59
«Такие дела» и комитет «Гражданское содействие»* выпустили онлайн-игру о мигрантах
13:48
МИД Турции: Баку и Ереван договорились по основным пунктам мирного договора
12:40
Губернатор Томской области призвал чиновников сдавать деньги на экипировку мобилизованных
Юлия Онодэра
Сегодня в 18:33

Губернатор Томской области Владимир Мазур призвал чиновников переводить деньги из зарплаты на закупку экипировки для мобилизованных военнослужащих. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Мазур заявил, что сам поступает именно так. При этом он отметил, что для властей региона «поддержка наших бойцов на передовой» сейчас «важнее всего». «Это задача номер один, на которой мы не экономим», — подчеркнул губернатор.

Он назвал «неуместными и недопустимыми излишние траты на увеселения в текущих условиях». Тем не менее Мазур решил не отказываться полностью от празднования Нового года в области.

«Мы существенно сократим бюджетные расходы на новогодние гулянья. При этом ледовые городки, иллюминацию и многое другое мы сохраняем. Нельзя оставлять людей без праздника. Тем более детей, отцы которых ушли на фронт», — сказал он.

Губернатор порекомендовал главам территорий не принимать решения о праздновании Нового года самостоятельно, а прислушаться к мнению жителей, обсудить с ними форматы празднования.

Ранее власти Петербурга решили отменить мероприятия по случаю Нового года. Сэкономленные средства пообещали направить «на приобретение дополнительного снаряжения и оснащения для добровольцев и мобилизованных».

расскажите друзьям
теги
Правительство Санкт-Петербурга
люди
Владимир Мазур
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение