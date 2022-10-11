Губернатор Томской области призвал чиновников сдавать деньги на экипировку мобилизованных

Губернатор Томской области Владимир Мазур призвал чиновников переводить деньги из зарплаты на закупку экипировки для мобилизованных военнослужащих. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Мазур заявил, что сам поступает именно так. При этом он отметил, что для властей региона «поддержка наших бойцов на передовой» сейчас «важнее всего». «Это задача номер один, на которой мы не экономим», — подчеркнул губернатор.

Он назвал «неуместными и недопустимыми излишние траты на увеселения в текущих условиях». Тем не менее Мазур решил не отказываться полностью от празднования Нового года в области.

«Мы существенно сократим бюджетные расходы на новогодние гулянья. При этом ледовые городки, иллюминацию и многое другое мы сохраняем. Нельзя оставлять людей без праздника. Тем более детей, отцы которых ушли на фронт», — сказал он.

Губернатор порекомендовал главам территорий не принимать решения о праздновании Нового года самостоятельно, а прислушаться к мнению жителей, обсудить с ними форматы празднования.