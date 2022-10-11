Португалия введет визы для «цифровых кочевников» и фрилансеров

Португалия введет с 30 октября новый тип виз. Он будет предназначен для «цифровых кочевников» — граждан, которые работают удаленно на компании, расположенные вне Португалии. Об этом сообщил CNBC.

Визу резидентов будут предоставлять гражданам стран, которые не входят в Европейский союз или Европейскую экономическую зону. Она позволит удаленно работать и легально жить в стране.

Для подачи заявки на такую визу необходимо подтвердить налоговое резидентство, предоставить сведения о трудоустройстве и подтверждение доходов. Они должны быть в четыре раза выше средней зарплаты в Португалии.

По подсчетам издания, визу «цифрового кочевника» смогут получить люди, зарабатывающие не менее 3288 евро (более 200 тыс. рублей).

Ранее визы для «цифровых кочевников» уже внедрили другие страны Европы — Хорватия, Исландия и Греция. Испания также планирует ввести такой вид виз в будущем.