Милли Бобби Браун открывает детективное агентство во втором трейлере «Энолы Холмс-2»

Netflix показал новый трейлер продолжения «Энолы Холмс». Релиз фильма состоится на стрим-сервисе 4 ноября.
В грядущем фильме юная Энола открывает свое детективное агентство, и ей сразу же поручают найти пропавшую сестру молодой женщины. В ходе расследования она вновь встречает очаровательного виконта Тьюксбери. Параллельно с этим известный брат Энолы Шерлок ведет свое собственное запутанное и напряженное дело, во время которого выясняется, что оно связано с пропажей девушки.
История о сестре знаменитого детектива по-прежнему будет основана на книгах Нэнси Спрингер.
Энолу Холмс вновь сыграет Милли Бобби Браун, Шерлока Холмса — Генри Кэвилл, их мать — Хелена Бонэм-Картер, а виконта Тьюксбери — Луис Партридж. В качестве режиссера вернулся Гарри Брэдбир, а сценариста — Джек Торн.
Первый фильм об Эноле вышел на Netflix в сентябре 2020 года. В его основу легла первая книга Спрингер «Энола Холмс и маркиз в мышеловке».