Милли Бобби Браун открывает детективное агентство во втором трейлере «Энолы Холмс-2»

В грядущем фильме юная Энола открывает свое детективное агентство, и ей сразу же поручают найти пропавшую сестру молодой женщины. В ходе расследования она вновь встречает очаровательного виконта Тьюксбери. Параллельно с этим известный брат Энолы Шерлок ведет свое собственное запутанное и напряженное дело, во время которого выясняется, что оно связано с пропажей девушки.