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Число погибших при взрыве на Крымском мосту выросло до четырех
Дарья Мельникова
Сегодня в 15:58

Число погибших в результате взрыва на Крымском мосту увеличилось до четырех человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб.

Среди погибших оказался судья Арбитражного суда Москвы Сергей Владимирович Маслов. Собеседник агентства подчеркнул, что в настоящее время продолжается опознание тел погибших.

Утром 8 октября на Крымском мосту подорвался грузовик. Это привело к возгоранию семи железнодорожных топливных цистерн, обрушились два пролета автомобильной части моста.

Владимир Путин поручил усилить защиту Крымского моста и возложил полномочия по охране на ФСБ. Вечером 9 октября председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что по факту взрыва на Крымском мосту было возбуждено дело по статье о терроризме (часть 2 статьи 205 УК).

На следующий день, 10 октября, в центре Киева прогремели взрывы. Они также прозвучали в Днепре, Львове, Харькове, в Житомирской и Киевской областях. Владимир Путин дал понять, что удары по Киеву — это ответная мера на взрыв на Крымском мосту.

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теги
ФСБСледственный комитет
люди
Владимир ПутинАлександр БастрыкинСергей Маслов
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