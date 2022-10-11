Российские мужчины, уехавшие от мобилизации, активно регистрируются в сервисах знакомств

Уехавшие после объявления мобилизации российские мужчины активно регистрируются и подключают платные услуги в сервисах знакомств на новом месте пребывания. Сильнее всего это заметно в Армении, где активность россиян выросла более чем в два раза, пишет РБК со ссылкой на представителей тематических сервисов.

В «Мамбе» сказали, что после 21 сентября в Армении число регистраций выросло на 135% по сравнению с предыдущей неделей, в Грузии — на 120%, в Турции — на 110%, в Казахстане — на 32%, в Беларуси — на 19%. Просмотры российских анкет в этих странах тоже выросли: в Армении — на 27%, в Турции и Грузии — на 12%, в Казахстане — на 16%, в Беларуси— на 8,5%.

Кроме того, в Армении на 165% выросли платежи пользователей, причем все они от мужчин. Женщины на «Мамбе» в Армении «как не платили, так и не платят», сказал представитель сервиса.

В Teamo зафиксировали увеличение платежей из Казахстана на 190%, из Грузии — на 125%, из Армении — на 52%. Заметным также был рост в Турции, Израиле и Монголии. При этом пользователи, зарегистрировавшиеся после 21 сентября, на 13% чаще пишут первыми. Представительница сервиса считает, что те, кто все-таки осознал потребность в общении, настроены сейчас более решительно.

В LovePlanet сказали, что рост числа регистраций мужчин в других странах после 21 сентября в среднем составил 6%, тогда как активность женщин осталась на прежнем уровне.

Тем временем в России после объявления мобилизации вырос спрос на книги о нацистской Германии и Второй мировой войне. Лидером стала книга «Мобилизованная нация. Германия 1939–1945», основанная на дневниках и личной переписке граждан Третьего рейха.