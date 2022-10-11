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Браузеры Chrome и Safari могут перестать открывать сайты с российскими сертификатами безопасности
Виктория Шанина
Сегодня в 15:20

Зарубежные браузеры Edge от Microsoft, Safari от Apple и Chrome от Google могут перестать открывать сайты, подписанные российскими сертификатами безопасности. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник в IT-компании.

Российские сайты использовали сертификаты, выданные иностранными удостоверяющими центрами, однако на фоне антироссийских санкций разработчики начали отзывать сертификаты.

Начальник отдела аудита информационной безопасности компании T.Hunter Владимир Макаров отметил, что на случай блокировок существует множество альтернативных браузеров.

«Помимо всем нам известных Chrome, Safari, Edge и Firefox, есть еще и „Яндекс Браузер“, Brave, Vivaldi, Opera и другие. Поэтому в случае блокировки в одних браузерах всегда есть альтернатива», — сказал Макаров.

В Минцифры для сохранения работоспособности российских сайтов рекомендуют использовать браузеры, которые поддерживают работу российских сертификатов, например «Яндекс Браузер» или «Атом». Это самый простой и доступный способ обеспечить доступ к важным ресурсам, отметили в ведомстве.

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