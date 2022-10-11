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На «Афише» появились билеты на все спектакли и фестивали Александринского театра
Семён Гудошников
Сегодня в 13:59

Александринский театр подключился к билетной системе afisha.ru. Теперь на сайте и в мобильном приложении сервиса можно купить билеты на все постановки и фестивали театра.

Например, на «Афише» доступны спектакли фестиваля «Александринский», который недавно стартовал с постановки Валерия Фокина «Один восемь восемь один» по пьесе Бориса Акунина. Ее показы также запланированы на октябрь и ноябрь.

«Мы как первый национальный театр России всегда стремимся быть первыми во всем, в том числе в работе с нашим зрителем. „Афиша“ помогает нам оказывать лучший сервис. Мы станем не только ближе к зрителю благодаря новым информационным каналам, но и более надежными и клиентоориентированными в части покупки билетов с помощью безопасных современных технологий», — сказал замдиректора Александринского театра Данил Толмачев.

По данным «Афиши», более 5000 зрителей забронировали места на премьеры осени. На платформе доступны билеты не только на спектакли большинства петербургских театров, но и на самые ожидаемые выставки.

В сентябре «Афиша» запустила акцию со скидками на концерты и спектакли в более чем 80 российских городах. К ней присоединились «Театр.doc», Театр Романа Виктюка, «Приют комедианта» и другие.

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