В Москве завершается показ мюзикла «Шахматы»

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16 октября в Москве состоится последний показ бродвейского мюзикла «Шахматы» Евгения Писарева. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Постановка посвящена противостоянию двух великих гроссмейстеров на фоне разворачивающейся между Россией и США холодной войны. В ней яркие массовые номера чередуются с проникновенными ариями, а каждый персонаж — это тонкий психологический рисунок.

«Шахматы» уже посмотрели почти 700 тыс. зрителей, а эксперты главной театральной премии России «Золотая маска» присудили мюзиклу три награды.

Успеть насладиться постановкой в Москве еще можно 12, 13, 14, 15 и 16 октября. Билеты доступны на «Афише».