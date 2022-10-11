Московский клуб Powerhouse представил новое осеннее меню совместно с проектом «Телебистро». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе заведения.

Впервые в истории клуба в меню кухни появилось шесть видов пиццы: «Маргарита» со страчателлой, ветчиной и грибами, пеперони, грибная с трюфелем, брокколи с лососем и соусом сальса верде, мясная с колбасками, пеперони с картофельным паем и соусом болоньезе. Они стали заменой хот-догам, которые были в меню с самого начала 2022-го.

Еще в обновленное меню вошли чаудер с лососем, запеченная тыква с рикоттой и песто, салат с креветками и тайской заправкой, а также ребра барбекю с фасолью, кукурузой и домашним огурцом.

Ранее в сети появился документальный фильм о Powerhouse, снятый режиссером Давидом Бинтсене вместе с креативным продюсером Иваном Симаевым и сценаристом Антоном Кудиновым.

В ленте рассказывается история особняка, в котором расположено заведение, а также история создания проекта, объединившего сотни современных музыкантов. В частности, основатель Powerhouse Андрей Алгоритмик поделился, как разрабатывался дизайн клуба.