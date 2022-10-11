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Библиотеки российских онлайн-кинотеатров впервые сократились
Семён Гудошников
Сегодня в 09:57

После ухода из России крупнейших голливудских студий объем контента российских онлайн-кинотеатров снизился впервые за время их существования. Падение у разных платформ составило от 5 до 42%, пишет РБК со ссылкой на данные Telecom Daily.

Наибольшее сокращение, на 42%, показал «Иви» — с 14,7 тыс. наименований фильмов и сериалов по итогам первого квартала 2022 года до 8,5 тыс. по итогам третьего. На втором месте по падению оказался Kion, за полгода тайтлов в его библиотеке стало меньше почти на 11% (10,1 тыс. против 11,3 тыс.).

В «Кинопоиске» и Okko сокращение составило 5% (у первого — с 11,7 тыс. до 10,1 тыс., у второго — с 16,3 тыс. до 15,5 тыс.). Единственный сервис, у которого за последние полгода расширилась библиотека, — Wink. В первом квартале у него было 9,6 тыс. фильмов и сериалов, а в третьем — 10,3 тыс., то есть на 7% больше.

При этом у всех онлайн-кинотеатров снизилось число тайтлов крупнейших голливудских студий. В зависимости от платформы с 2-3,5 тыс. до 1-2тыс., а в среднем — на 50%.

Как отмечает глава TelecomDaily Денис Кусков, хоть некоторые онлайн-кинотеатры компенсировали отсутствие голливудских проектов авторским кино и региональными фильмами и сериалами, такой контент имеет «очень сегментированный спрос», а потому не может заменить уход американских студий.

Кроме того, у ряда платформ уже истекли лицензионные договоры на архивный контент —например, со студией Disney. Однако фильмы этой студии еще остаются доступными, пусть и за отдельную плату. «Неформально стриминги аргументируют это заботой о своих клиентах и продолжают попытки договориться с правообладателями», — объясняет Кусков.

Подробности по теме
Число подписчиков онлайн-кинотеатров в России снизилось. Лидером остается «Кинопоиск»
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Денис Кусков
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