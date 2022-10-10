Вышел трейлер фильма «Женщины говорят» с Фрэнсис МакДорманд и Руни Марой

В сети появился трейлер драмы «Женщины говорят», в которой снялись Фрэнсис МакДорманд («Земля кочевников»), Клэр Фой («Корона») и Руни Мара («Кэрол»). Ролик опубликовали на ютьюб-канале Rotten Tomatoes Trailers.

В видео героини рассказывают, что привело к проявлению жестокости в меннонитской колонии Манитоба. «Отсутствие любви, конец любви, необходимость любви», — говорит персонаж Руни Мары.

«Все ожидало того, что это случится, до того, как это случилось. Вы можете оглянуться и пойти за хлебными крошками по пути, который привел к жестокости», — говорит за кадром другая девушка.

Далее на экране появляется МакДорманд, заявляющая, что женщинам колонии необходимо прощать своих межчин — иначе их вынудят покинуть дом. Однако не все жительницы колонии, судя по всему, готовы пойти на безграничное милосердие.

«Надежда на неизвестное лучше, чем знакомая ненависть», — отмечает одна из меннониток. «На нас охотились, как на животных. Может быть, нам стоит ответить, как животным», — предлагает другая.

Ролик не дает ответа на главный вопрос: в чем именно провинились мужчины колонии перед своими женщинами. Однако зрителям он может быть известен, ведь картина основана на реальных событиях.

Они произошли в середине 2000-х годов в Боливии и были описаны в романе Мириам Тэйвс «Женщины говорят». Книга рассказала, как женщины из общины Манитоба завили о многократных изнасилованиях, которые произошли во сне.

Эти нападения в отсутствии доказательств приписывались демонам или призракам — или же считались плодом воображения девушек. На такой трактовке настаивали мужчины общины.

Спустя несколько лет выяснилось, что мужчины усыпляли соседок с помощью обезболивающего для животных и действительно совершали сексуальные преступления. Жертвами колонистов оказались не только множество взрослых женщин, но и детей, включая младенцев.

Книга Тэйвз исследует последствия этих травматических событий на примере восьми вымышленных женщин разного возраста. По сюжету романа, в течение двух дней героиням предстоит решить, сумеют ли они простить своих обидчиков и остаться жить в колонии или им придется навсегда расстаться со знакомым им миром.

Роман оформлен в виде протоколов женских собраний, которые ведет школьный учитель Август Эпп. В отличие от жертв насильников, он имеет опыт жизни вне колонии и умеет читать и писать. Он участвует в собраниях по просьбе безответно любимой им Оны Фризен.

Фильм сняла канадский режиссер и актриса Сара Полли, известная по драме «Вдали от нее» с Джули Кристи и комедии «Любит/Не любит» с Сетом Рогеном. В ленте снялись Бен Уишоу, Джудит Айви и Джесси Бакли.

МакДорманд не только исполнила одну из основных ролей в экранизации книги, но и спродюсировала проект. Разработкой фильма зайнималась кинокомпания Orion Pictures. Премьера картины намечена на 2 декабря.