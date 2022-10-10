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Полицейские пришли на репбазы в Москве в поиске подлежащих мобилизации музыкантов
Юлия Онодэра
Сегодня в 01:05

Сотрудники правоохранительных органов пришли на репетиционный базы Red Gates и Under The Ground в Москве в поиске модлежащих частичной мобилизации мужчин. Об этом рассказал The Village со ссылкой на администратора репточек.

Он рассказал, что два полицейских и два оперативника в штатском проверили у сотрудников и находившихся в помещениях музыкантов паспорта и военные билеты. После этого некоторых мужчин попросили приехать в военкомат.

«Кто‑то подписал и убежал. Клиентов вроде не трогали, мне сложно сказать. Напарник мой им показал все, типа категория В и так далее. Сказали, надо ехать в военкомат для уточнений», — поделился администратор.

Он добавил, что его коллегу в военкомате признали годным для призыва. Ему велели явиться для частичной мобилизации 11 октября. Сотрудник репетиционных баз при этом, по его же словам, не был приписан ни к одному из ближайших военкоматов.

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