Миллиардер Юрий Мильнер отказался от российского гражданства

Миллиардер Юрий Мильнер, владелец венчурного фонда DST Global, отказался от российского гражданства. Об этом бизнесмен сообщил в своем аккаунте в твиттере.

Мильнер заявил, что вместе с семьей покинул Россию еще в 2014 году после присоединения Крыма. «Этим летом мы официально завершили процесс выхода из российского гражданства», — добавил предприниматель.

Мильнер получил гражданство Израиля в 1999 году. Однако после нескольких лет жизни в стране переехал в США. В 2022 году Мильнер замкнул топ-15 богатейших россиян по версии Forbes c состоянием в 7,3 млрд долларов.

Мильнер стал уже третьим миллиардером, который решил отказаться от гражданства России. Летом основатель Freedom Finance Тимур Турлов отказался от паспорта России, а также паспорта Сент-Китс и Невис ради казахстанского гражданства. А в сентября в Армению уехал предприниматель Рубен Варданян.