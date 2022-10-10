Реклама
Новости
Украина приостановит экспорт электроэнергии с 11 октября
23:39
Из соцсетей Jean Paul Gaultier
Галерея Уффици подала в суд на Жана-Поля Готье из‑за использования изображения Венеры Боттичелли
22:50
СМИ: число заблокированных в Туркменистане IP-адресов достигло 1,2 млрд — это треть всего интернета
22:29
Netflix опубликовал трейлер хоррор-мультфильма «Уэнделл и Уайлд»
21:51
Японка оплатила мошеннику, представившемуся «российским астронавтом», билет на Землю
21:46
Вячеслав Бутусов выступит в Петербурге с программой «Nautilus Pompilus 40 лет»
20:51
Росгидромет: территория России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем планета в целом
20:26
Обстрел украинских городов, возможные переговоры России с Западом и другие новости дня
20:12
Дайджест
16-летний Умед Мамадкулов стал первым спортсменом с синдромом Дауна, выступившим в дуатлоне
19:44
Мобилизованным бизнесменам предоставят пять дней отсрочки для передачи дел
18:55
Вышел трейлер сериала «‎Аврора» с Леной Трониной в главной роли
18:12
Кадр из фильма «Топ Ган: Мэверик»
Том Круз станет первым актером, который выйдет в открытый космос во время съемок
18:07
«Я благодарна быть живой»: Apple TV+ показал трейлер документального фильма о Селене Гомес
18:05
СБУ объявила Дмитрия Медведева и Марию Захарову в розыск
Обновлено в 17:54
На Okko выходит сериал «Кунгур» — о небольшом рыбацком поселке. Смотрим трейлер
17:24
Владимир Кара-Мурза* получил премию Вацлава Гавела. Арест оппозиционера продлили на два месяца
16:50
В Петербурге все-таки проведут новогодний концерт на Дворцовой площади
16:50
Liam Gallagher/YouTube
Галлахер выпустил клип «Too Good for Giving Up». Он снят в поддержку психического здоровья мужчин
16:23
Умер клавишник первого состава «Ласкового мая»
16:06
В «ГЭС-2» прошла серия кинопремьер в рамках проекта «Артхаус: Эпизод 1»
15:24
Украина приостановит экспорт электроэнергии с 11 октября
Юлия Онодэра
Сегодня в 23:39

Украина с 11 октября приостановит экспорт электроэнергии в связи с ракетными обстрелами энергетической инфраструктуры страны. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на украинское Министерство энергии.

В ведомстве заявили, что в ходе обстрелов пострадали электрические подстанции и тепловая генерация. В связи с этим Украина вынуждена пойти на прекращение экспорта «для стабилизации собственной энергосистемы».

Утром 10 октября по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Российские военные нанесли массированный удар по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Взрывы прогремели в том числе в Киеве, Одессе, Харькове.

Усиленные обстрелы украинской территории начались после того, как произошел взрыв на Крымском мосту. Российские власти обвинили в организации взрыва руководство Украины.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение