Украина приостановит экспорт электроэнергии с 11 октября

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Украина с 11 октября приостановит экспорт электроэнергии в связи с ракетными обстрелами энергетической инфраструктуры страны. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на украинское Министерство энергии.

В ведомстве заявили, что в ходе обстрелов пострадали электрические подстанции и тепловая генерация. В связи с этим Украина вынуждена пойти на прекращение экспорта «для стабилизации собственной энергосистемы».

Утром 10 октября по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Российские военные нанесли массированный удар по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Взрывы прогремели в том числе в Киеве, Одессе, Харькове.

Усиленные обстрелы украинской территории начались после того, как произошел взрыв на Крымском мосту. Российские власти обвинили в организации взрыва руководство Украины.