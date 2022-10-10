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15:24
Галерея Уффици подала в суд на Жана-Поля Готье из‑за использования изображения Венеры Боттичелли
Юлия Онодэра
Сегодня в 22:50

Галерея Уффици во Флоренции подала в суд на французского дизайнера Жана-Поля Готье за то, что он якобы незаконным образом использовал изображение Венеры с картины Сандро Боттичелли. Об этом сообщил La Stampa.

В музее считают, что модный дом не имел права размещать изображение картины на предметах одежды, а также рекламировать свою продукцию на сайте и в соцсетях без разрешения галереи.

По закону, как отмечают в иске юристы музея, представители бренда должны были договориться об использовании Венеры и уплатить сбор. Как только в Галерее Уффици узнали о выпущенной коллекции, там предложили Готье урегулировать ситуацию.

Юристы предлагали бренду снять с продажи одежду с Венерой или заключить необходимое коммерческое соглашение. Однако в офисе Готье проигнорировали направленное письмо.

«И вот теперь Уффици обратилась в суд: уже возбуждено дело, предусматривающее, помимо изъятия „незаконной“ одежды, еще и возмещение убытков музея», — заявили в пресс-службе музея.

В апреле 2022 года Jean Paul Gaultier выпустил капсульную коллекцию из 13 предметов, в том числе платьев, шарфов и брюк. На некоторых из них было нанесено изображение Венеры Боттичелли.

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