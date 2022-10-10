На сегодняшний день в Туркменистане «по самым скромным оценкам» заблокировано 1,2 млрд IP-адресов — треть от существующих в мире. Об этом пишет местное издание Turkmen.News со ссылкой на источники.

Если в прошлые годы блокировались сайты, на которых теоретически можно было найти негативную информацию о туркменском режиме, то теперь это касается и порталов, не имеющих к критике Туркменистана никакого отношения, отмечает издание.

В стране перестали работать все популярные мессенджеры (людям приходится возвращаться к ICQ), а также Facebook*, Twitter, «ВКонтакте» и YouTube. Из‑за массированных блокировок в Туркменистане фактически перестали работать VPN-сервисы.

«При обнаружении одного VPN спецслужбы закрывают сразу всю сеть, в которой он находится. Это можно сравнить с блокировкой всех номеров телефонов, начинающихся на те же несколько цифр, что и номер „нарушителя“», — пояснили в Turkmen.News.

Издание заявляет, что в сентябре его в распоряжении оказалась Государственная программа по обеспечению кибербезопасности Туркменистана на 2022–2025 годы под грифом «для служебного пользования». Утверждается, что она предусматривает создание автономной Национальной цифровой сети, то есть изоляцию туркменского сектора интернета от остального мира.

*Facebook принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.