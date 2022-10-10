Netflix опубликовал трейлер хоррор-мультфильма «Уэнделл и Уайлд»

Стриминговый сервис Netflix разместил на своем ютьюб-канале трейлер хоррор-мультфильма «Уэнделл и Уайлд», созданного режиссером Генри Селиком («Кошмар перед Рожеством») и продюсером Джорданом Пилом («Прочь», «Мы»).

Ролик начинается с ночного кошмара, который снится героине мультфильма — девочке-подростку Кэт Эллиотт. Во сне она ребенком вместе с семьей попадает в аварию и тонет с автомобилем.

Затем уже повзрослевшая Кэт видит фигуру полицейского, который превращается в неизвестное чудовище. После этого девочка просыпается и отправляется в христианскую школу, где монахиня заверяет, что защитит ее от демонов.

«Каких еще демонов?» — спрашивает у нее героиня. Следом за этим неведомые силы затягивают девочку в потусторонний мир. Там она встречает Уэнделла и Уайлда — тех самых демонов, от которых ее обещали защитить.

«Мои демоны — мои проблемы», — решительно заявляет Кэт, и отправляется разбираться с армией мертвых, привидениями и, самое важное, собственным мрачным прошлым.

Девочку озвучила актриса Лирик Росс («Это мы»). Над другими персонажами в картине работали Анджела Бассетт, Джеймс Хонг и Винг Реймс, а также Киган-Майкл Ки и Джордан Пил. Последние озвучили Уэнделла и Уайлда.

Мультфильм появится на Netflix 28 октября. Его выпустят студии Monkeypaw Productions, Gotham Group и Principato-Young Entertainment.