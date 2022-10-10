Обстрел украинских городов, возможные переговоры России с Западом и другие новости дня

В Киеве, Днепре, Львове, Житомирской и Киевской областях прогремели взрывы. После этого в ряде украинских регионов пропало электричество, в центре столицы перестало ходить метро.
Владимир Путин признал, что за массированный обстрел ответственна российская армия. Он назвал взрыв на Крымском мосту терактом Украины и заявил, что при продолжении подобных инцидентов «ответы со стороны РФ будут жесткими и по масштабам будут соответствовать уровню угроз».
Владимир Путин может обсудить с Реджепом Эрдоганом инициативу Турции по переговорам между Россией, США, Францией, Германией и Великобританией, заявил Дмитрий Песков. Обсуждение может произойти на саммите лидеров СНГ в Астане.
Нобелевскую премию по экономике присудили за исследование банков и финансовых кризисов. Ее получили американцы Бен Бернанке, Дуглас Даймонд и Филип Дибвиг.
Владимира Кара-Мурзу (признан иноагентом) наградили премией Вацлава Гавела в области защиты прав человека. Сразу после этой новости стало известно, что арест оппозиционеру продлили на два месяца.
Алла Пугачева опубликовала новый пост, в котором поблагодарила поклонников. «Молюсь о вас и мире на Святой земле», — написала она. СМИ предполагают, что таким образом певица подтвердила сообщения о своем отъезде в Израиль.
Власти Петербурга решили все-таки провести елку на Дворцовой площади, сообщил депутат заксобрания Михаил Барышников. Но, по его словам, концерт будет «не такой шикарный».
Худрук Театра имени Гоголя (бывшего «Гоголь-центра») Антон Яковлев представил обновленную концепцию развития. «Нужно объединять тогда, когда вокруг мир по большому счету повсеместно сходит с ума. Поэтому мы не имеем права на уныние, смуту, нигилизм, ненависть», — подчеркнул он.
Том Круз отправится на МКС и совершит выход в открытый космос во время съемок фильма. Проект стартовал еще в 2020 году, а полет актера был запланирован на октябрь 2021 года. Но производство отложили из‑за пандемии коронавируса.
Ловите свежие трейлеры — документального фильма о Селене Гомес от Apple TV, сериала «Аврора» с Леной Трониной и многосерийного проекта «Кунгур» о небольшом рыбацком поселке от Okko.
Лиам Галлахер выпустил черно-белый клип «Too Good for Give Up». Ролик снят совместно с организацией Talk Club, которая занимается поддержкой психического здоровья мужчин.