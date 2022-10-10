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Обстрел украинских городов, возможные переговоры России с Западом и другие новости дня
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Том Круз станет первым актером, который выйдет в открытый космос во время съемок
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«Я благодарна быть живой»: Apple TV+ показал трейлер документального фильма о Селене Гомес
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На Okko выходит сериал «Кунгур» — о небольшом рыбацком поселке. Смотрим трейлер
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Владимир Кара-Мурза* получил премию Вацлава Гавела. Арест оппозиционера продлили на два месяца
16:50
В Петербурге все-таки проведут новогодний концерт на Дворцовой площади
16:50
Liam Gallagher/YouTube
Галлахер выпустил клип «Too Good for Giving Up». Он снят в поддержку психического здоровья мужчин
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Умер клавишник первого состава «Ласкового мая»
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Худрук Театра имени Гоголя представил обновленную концепцию развития
15:20
Кремль: Путин может обсудить с Эрдоганом переговоры России, США, Франции, Германии и Британии
14:30
Соцсети Аллы Пугачевой
Алла Пугачева написала пост-благодарность своим поклонникам
14:03
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Обстрел украинских городов, возможные переговоры России с Западом и другие новости дня
Семён Гудошников
Сегодня в 20:12

В Киеве, Днепре, Львове, Житомирской и Киевской областях прогремели взрывы. После этого в ряде украинских регионов пропало электричество, в центре столицы перестало ходить метро.

Владимир Путин признал, что за массированный обстрел ответственна российская армия. Он назвал взрыв на Крымском мосту терактом Украины и заявил, что при продолжении подобных инцидентов «ответы со стороны РФ будут жесткими и по масштабам будут соответствовать уровню угроз».

Владимир Путин может обсудить с Реджепом Эрдоганом инициативу Турции по переговорам между Россией, США, Францией, Германией и Великобританией, заявил Дмитрий Песков. Обсуждение может произойти на саммите лидеров СНГ в Астане.

Нобелевскую премию по экономике присудили за исследование банков и финансовых кризисов. Ее получили американцы Бен Бернанке, Дуглас Даймонд и Филип Дибвиг.

Владимира Кара-Мурзу (признан иноагентом) наградили премией Вацлава Гавела в области защиты прав человека. Сразу после этой новости стало известно, что арест оппозиционеру продлили на два месяца.

Алла Пугачева опубликовала новый пост, в котором поблагодарила поклонников. «Молюсь о вас и мире на Святой земле», — написала она. СМИ предполагают, что таким образом певица подтвердила сообщения о своем отъезде в Израиль.

Власти Петербурга решили все-таки провести елку на Дворцовой площади, сообщил депутат заксобрания Михаил Барышников. Но, по его словам, концерт будет «не такой шикарный».

Худрук Театра имени Гоголя (бывшего «Гоголь-центра») Антон Яковлев представил обновленную концепцию развития. «Нужно объединять тогда, когда вокруг мир по большому счету повсеместно сходит с ума. Поэтому мы не имеем права на уныние, смуту, нигилизм, ненависть», — подчеркнул он.

Том Круз отправится на МКС и совершит выход в открытый космос во время съемок фильма. Проект стартовал еще в 2020 году, а полет актера был запланирован на октябрь 2021 года. Но производство отложили из‑за пандемии коронавируса.

Ловите свежие трейлеры — документального фильма о Селене Гомес от Apple TV, сериала «‎Аврора» с Леной Трониной и многосерийного проекта «Кунгур» о небольшом рыбацком поселке от Okko.

Лиам Галлахер выпустил черно-белый клип «Too Good for Give Up». Ролик снят совместно с организацией Talk Club, которая занимается поддержкой психического здоровья мужчин.

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