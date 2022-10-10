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Том Круз станет первым актером, который выйдет в открытый космос во время съемок
Семён Гудошников
Сегодня в 18:07

Том Круз отправится на международную космическую станцию и совершит выход в открытый космос во время съемок фильма. Об этом сообщает Hypebae.

Председательница Universal Filmed Entertainment Group Донна Лэнгли сказала, что Круз сыграет «невезучего парня, который окажется единственным человеком, способным спасти Землю». Название картины и даты съемок не уточняются.

Режиссером выступит Даг Лайман, снявший ленты о Джейсоне Борне и фантастический боевик «Грань будущего» с Крузом в главной роли. По словам Лэнгли, если все пойдет по плану, режиссеру тоже придется отправиться к МКС.

Том Круз станет первым гражданским лицом, которое совершит выход в открытый космос за пределы МКС. Большая часть сцен нового фильма будет снята на Земле.

Проект Круза и Лаймана был запущен еще в 2020 году, а полет актера к МКС был запланирован на октябрь 2021 года. Но производство отложили из‑за пандемии коронавируса.

Первым художественным фильмом, для которого съемочная команда отправилась в космос, стал «Вызов» российского режиссера Клима Шипенко. Он вместе с актрисой Юлией Пересильд и космонавтом Олегом Новицким провел в октябре 2021 года на МКС 12 суток. Однако во время съемок никто из съемочной группы не выходил со станции в открытый космос.

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Том КрузДаг ЛайманКлим ШипенкоЮлия ПересильдОлег Новицкий
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