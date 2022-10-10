Сериал «Кунгур», созданный Okko вместе с продюсерской компанией «Лампа», выйдет в онлайн-кинотеатре 20 октября. Об этом «Афише Daily» рассказали представители Okko.

«Сериал рассказывает историю рыбацкого поселка — маленького слепка большой страны. Здесь свои богатеи и бедняки, трудяги и пьяницы, либералы и державники. Здесь смешное соседствует с трагичным, а высокое — с ничтожным. Этот мирок оберегает сам себя. Каждый дом, каждая семья хранит свои секреты… Главному герою Егору удастся открыть страшную правду, но какую цену он за нее заплатит? Какую цену за нее заплатят его земляки?», — говорится в аннотации проекта.

Режиссером «Кунгура» выступил Сергей Попов («Заключение», «Мосгаз. Западня», «Фурцева. Легенда о Екатерине»). Сценарий написали Константин Галдаев и Георгий Селегей. В ролях — Евгений Морозов, Евгений Харитонов, Виктория Романенко, Юлия Полынская, Александр Голубев и другие.

«Я очень рад, что скоро начинается показ сериала „Кунгур“, над которым целый год трудилась наша большая и дружная команда. Мы делали этот проект с огромным желанием и любовью. Этот фильм удивит вас не только неожиданными поворотами сюжета, но и потрясающими характерами героев. Надеюсь, зритель полюбит наших актеров, и они станут для него по- настоящему родными, близкими людьми», — поделился Сергей Попов.

«Кунгур» станет первым оригинальным проектом Okko, реализованным в сотрудничестве с продюсерской компанией «Лампа». Ранее онлайн-кинотеатр объявил дату премьеры сериала «Лэйт Найт Скул».