Реклама
Новости
На Okko выходит сериал «Кунгур» — о небольшом рыбацком поселке. Смотрим трейлер
17:24
СБУ объявила Дмитрия Медведева в розыск
17:08
Владимир Кара-Мурза* получил премию Вацлава Гавела. Арест оппозиционера продлили на два месяца
16:50
В Петербурге все-таки проведут новогодний концерт на Дворцовой площади
16:50
Liam Gallagher/YouTube
Галлахер выпустил клип «Too Good for Giving Up». Он снят в поддержку психического здоровья мужчин
16:23
Умер клавишник первого состава «Ласкового мая»
16:06
В «ГЭС-2» прошла серия кинопремьер в рамках проекта «Артхаус: Эпизод 1»
15:24
Худрук Театра имени Гоголя представил обновленную концепцию развития
15:20
Кремль: Путин может обсудить с Эрдоганом переговоры России, США, Франции, Германии и Британии
14:30
Соцсети Аллы Пугачевой
Алла Пугачева написала пост-благодарность своим поклонникам
14:03
В России предложили создать регистр людей с тяжелыми расстройствами психики
13:48
«Ответы будут жесткими»: Путин провел оперативное совещание Совбеза по ситуации на Украине
13:19
В Госдуме предложили вернуть военную подготовку в школы
12:07
Путин и Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск
12:01
Фотобанк Moscow-Live/Flickr
Мосбиржа объявила дискретный аукцион по акциям «Газпрома». Стоимость ценных бумаг упала на 20%
11:04
Суд признал геноцидом действия нацистов в Ленинградской области во время Великой Отечественной войны
10:58
На Крымском мосту запущено движение пригородных поездов, автомобили едут по двум полосам
09:49
В центре Киева прогремели взрывы
09:39
Косметическая сеть «Иль де ботэ» возобновляет работу в России на месте магазинов Sephora
09:04
ФСБ: за неделю приграничные территории России обстреляли более 100 раз
вчера в 20:26
Владимир Кара-Мурза* получил премию Вацлава Гавела. Арест оппозиционера продлили на два месяца
Семён Гудошников
Сегодня в 16:50

Российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза*, с апреля находящийся в московском СИЗО, награжден премией имени Вацлава Гавела в области защиты прав человека. Об этом говорится в твиттере Парламентской ассамблеи Совета Европы.

«В нынешней России требуется невероятное мужество, чтобы противостоять действующей власти. Сегодня господин Кара-Мурза демонстрирует это мужество из своей тюремной камеры», — заявил председатель ПАСЕ Тини Кокс.

Награду за политика получила его супруга. Лауреату положено 60 тыс. долларов.

После сообщений о присуждении премии стало известно, что арест Кара-Мурзе продлили на два месяца — до 12 декабря. Соответствующее решение вынес Басманный суд Москвы.

С апреля 2022 года Кара-Мурза находится в СИЗО. За это время на него успели завести три уголовных дела. Задержали политика 11 апреля в Москве, назвав в качестве причины неповиновение правоохранителям. Якобы он «при виде сотрудников полиции повел себя неадекватно, изменив траекторию движения, ускорил шаг и на требование остановиться попытался скрыться».

Уже в СИЗО на общественного деятеля завели уголовное дело о фейках про Российскую армию. Его возбудили из‑за выступления Кара-Мурзы в палате представителей штата Аризона в США.

Затем оппозиционер стал обвиняемым по еще одному уголовному делу — об осуществлении деятельности нежелательной организации. Причины не уточнялись, но Кара-Мурза был координатором движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, которая признана в России нежелательной.

Третьим уголовным делом стали обвинения по статье о госизмене. По словам собеседника RT, на протяжении многих лет оппозиционер оказывал организациям из стран НАТО помощь, направленную против безопасности России. За это, как утверждает источник, он получал около 30 тыс. долларов ежемесячно. Адвокат Кара-Мурзы заявил, что дело завели из‑за публичных выступлений с критикой российских властей.

В сумме по трем уголовным делам оппозиционеру может грозить до 36 лет лишения свободы.

* Владимир Кара-Мурза внесен Минюстом в список физлиц, выполняющих функцию иностранного агента.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
тэги
Совет ЕвропыНАТО
люди
Вацлав ГавелМихаил Ходорковский
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение