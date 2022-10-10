Владимир Кара-Мурза* получил премию Вацлава Гавела. Арест оппозиционера продлили на два месяца

Российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза*, с апреля находящийся в московском СИЗО, награжден премией имени Вацлава Гавела в области защиты прав человека. Об этом говорится в твиттере Парламентской ассамблеи Совета Европы.

«В нынешней России требуется невероятное мужество, чтобы противостоять действующей власти. Сегодня господин Кара-Мурза демонстрирует это мужество из своей тюремной камеры», — заявил председатель ПАСЕ Тини Кокс.

Награду за политика получила его супруга. Лауреату положено 60 тыс. долларов.

После сообщений о присуждении премии стало известно, что арест Кара-Мурзе продлили на два месяца — до 12 декабря. Соответствующее решение вынес Басманный суд Москвы.

С апреля 2022 года Кара-Мурза находится в СИЗО. За это время на него успели завести три уголовных дела. Задержали политика 11 апреля в Москве, назвав в качестве причины неповиновение правоохранителям. Якобы он «при виде сотрудников полиции повел себя неадекватно, изменив траекторию движения, ускорил шаг и на требование остановиться попытался скрыться».

Уже в СИЗО на общественного деятеля завели уголовное дело о фейках про Российскую армию. Его возбудили из‑за выступления Кара-Мурзы в палате представителей штата Аризона в США.

Затем оппозиционер стал обвиняемым по еще одному уголовному делу — об осуществлении деятельности нежелательной организации. Причины не уточнялись, но Кара-Мурза был координатором движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, которая признана в России нежелательной.

Третьим уголовным делом стали обвинения по статье о госизмене. По словам собеседника RT, на протяжении многих лет оппозиционер оказывал организациям из стран НАТО помощь, направленную против безопасности России. За это, как утверждает источник, он получал около 30 тыс. долларов ежемесячно. Адвокат Кара-Мурзы заявил, что дело завели из‑за публичных выступлений с критикой российских властей.

В сумме по трем уголовным делам оппозиционеру может грозить до 36 лет лишения свободы.

* Владимир Кара-Мурза внесен Минюстом в список физлиц, выполняющих функцию иностранного агента.