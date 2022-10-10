В Петербурге все-таки проведут новогодний концерт на Дворцовой площади

Власти Петербурга не будут отменять новогоднюю елку на Дворцовой площади. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя бюджетно-финансового комитета Заксобрания города Михаила Барышникова.

Решение все-таки провести елку принял губернатор Александр Беглов, сказал Барышников. По его словам, депутаты должны поддержать инициативу. Как это скажется на бюджете города, пока неясно.

«Елка на Дворцовой будет, но, наверное, не такая шикарная. Новогоднее освещение улиц и гирлянды останутся. Особенно это важно для пригородных районов», — заявил Михаил Барышников.

Точно будут отменены «праздничные гуляния». Это необходимо в том числе для безопасности жителей, добавил председатель бюджетно-финансового комитета Заксобрания. О какой опасности может идти речь, он не уточнил.

«Считаю это целесообразным решением, так как оно позволит не только сэкономить средства, но и обеспечит безопасность жителей», — сказал Барышников.

Ранее на сайте администрации Петербурга появилось сообщение об отмене мероприятий в городе по случаю празднования Нового года. Такое решение власти приняли, чтобы сэкономить средства и направить их «на приобретение дополнительного снаряжения и оснащения для добровольцев и мобилизованных».

Помимо концерта на Дворцовой площади в планах было отменить новогоднюю елку на Невском проспекте, традиционный фейерверк, благотворительный прием в Таврическом дворце и другие мероприятия.