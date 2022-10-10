Умер клавишник первого состава «Ласкового мая»

В Нижнем Новгороде скончался Михаил Афанасьев — клавишник первого состава группы «Ласковый май». Об этом в инстаграме* сообщил продюсер коллектива Андрей Разин.

По его словам, Афанасьев бессменно работал в группе и сопровождал концерты. «Это уникальный человек Миша Афанасьев, которого любили безумно все в группе „Ласковый май“, всегда им дорожили и знали, насколько он надежный человек. Приношу самые искренние соболезнования от моей семьи, от всей группы „Ласковый май“», — написал он.

По словам продюсера, когда в коллектив пришел одиннадцатилетний участник Андрей Гуров, клавишник взял шефство над ним.

В июне ушел из жизни солист коллектива — Юрий Шатунов. Причиной стал обширный инфаркт. Специально для «Афиши Daily» музыкальный критик Антон Вагин объяснил, в чем была главная заслуга Шатунова как певца и секс-символа.

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