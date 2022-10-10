Реклама
Новости
На Okko выходит сериал «Кунгур» — о небольшом рыбацком поселке. Смотрим трейлер
17:24
СБУ объявила Дмитрия Медведева в розыск
17:08
Владимир Кара-Мурза* получил премию Вацлава Гавела. Арест оппозиционера продлили на два месяца
16:50
В Петербурге все-таки проведут новогодний концерт на Дворцовой площади
16:50
Liam Gallagher/YouTube
Галлахер выпустил клип «Too Good for Giving Up». Он снят в поддержку психического здоровья мужчин
16:23
Умер клавишник первого состава «Ласкового мая»
16:06
В «ГЭС-2» прошла серия кинопремьер в рамках проекта «Артхаус: Эпизод 1»
15:24
Худрук Театра имени Гоголя представил обновленную концепцию развития
15:20
Кремль: Путин может обсудить с Эрдоганом переговоры России, США, Франции, Германии и Британии
14:30
Соцсети Аллы Пугачевой
Алла Пугачева написала пост-благодарность своим поклонникам
14:03
В России предложили создать регистр людей с тяжелыми расстройствами психики
13:48
«Ответы будут жесткими»: Путин провел оперативное совещание Совбеза по ситуации на Украине
13:19
В Госдуме предложили вернуть военную подготовку в школы
12:07
Путин и Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск
12:01
Фотобанк Moscow-Live/Flickr
Мосбиржа объявила дискретный аукцион по акциям «Газпрома». Стоимость ценных бумаг упала на 20%
11:04
Суд признал геноцидом действия нацистов в Ленинградской области во время Великой Отечественной войны
10:58
На Крымском мосту запущено движение пригородных поездов, автомобили едут по двум полосам
09:49
В центре Киева прогремели взрывы
09:39
Косметическая сеть «Иль де ботэ» возобновляет работу в России на месте магазинов Sephora
09:04
ФСБ: за неделю приграничные территории России обстреляли более 100 раз
вчера в 20:26
Умер клавишник первого состава «Ласкового мая»
Семён Гудошников
Сегодня в 16:06

В Нижнем Новгороде скончался Михаил Афанасьев — клавишник первого состава группы «Ласковый май». Об этом в инстаграме* сообщил продюсер коллектива Андрей Разин.

По его словам, Афанасьев бессменно работал в группе и сопровождал концерты. «Это уникальный человек Миша Афанасьев, которого любили безумно все в группе „Ласковый май“, всегда им дорожили и знали, насколько он надежный человек. Приношу самые искренние соболезнования от моей семьи, от всей группы „Ласковый май“», — написал он.

По словам продюсера, когда в коллектив пришел одиннадцатилетний участник Андрей Гуров, клавишник взял шефство над ним.

В июне ушел из жизни солист коллектива — Юрий Шатунов. Причиной стал обширный инфаркт. Специально для «Афиши Daily» музыкальный критик Антон Вагин объяснил, в чем была главная заслуга Шатунова как певца и секс-символа.

* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

Подробности по теме
Умер Юрий Шатунов. Вот как он перезапускал свою карьеру 20 лет назад
расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Михаил АфанасьевАндрей РазинЮрий ШатуновАндрей Гуров
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение