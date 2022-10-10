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Нобелевскую премию по экономике вручили за исследование банков и финансовых кризисов
Дарья Мельникова
Сегодня в 13:23

Премию Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля присудили за исследование банков и финансовых кризисов. Об этом сообщается на сайте премии.

Награду вручили бывшему главе Федеральной резервной системы США Бену Бернанке, а также двум американским исследователям Дугласу Даймонду и Филипу Дибвигу.

«Важный вывод их исследования заключается в том, почему жизненно важно избегать краха банков», — сказано в заявлении Нобелевского комитета.

В нем также говорится, что анализы Бернанке, Даймонда и Дибвига имеют большое практическое значение для регулирования финансовых рынков и борьбы с финансовыми кризисами.

В прошлом году Нобелевки по экономике удостоились Дэвид Кард, Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс. Кард получил награду за «эмпирический вклад в изучение экономики труда», а его коллеги Ангрист и Имбенс — за «методологический вклад в анализ причинно-следственных связей».

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Бен БернанкеАльфред Нобель
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