В России предложили создать регистр людей с тяжелыми расстройствами психики

В Минздрав внесли предложение о создании федерального регистра лиц с тяжелыми психическими расстройствами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Светлану Шпорт.

По ее словам, на сегодняшний день это предложение активно обсуждается в министерстве.

Шпорт заявила, что сейчас в России около 53 тыс. лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами, склонных к совершению общественно опасных действий. Из них 13 тыс. — это люди, состоящие на амбулаторно-принудительном лечении и наблюдающиеся в психоневрологическом диспансере.

По мнению гендиректора НМИЦ, создание реестра обусловлено тем, что в России увеличивается тенденция к внутренней миграции, и в этом случае «пациенты могут потеряться, переехав из одного региона в другой».

Шпорт также заявила, что сейчас в стране не хватает психотерапевтов, так как большинство специалистов работает в частном секторе.

«Если мы посмотрим на статистику, количество психотерапевтов в нашей стране крайне недостаточно. Их порядка 1250. Этот показатель постоянно имеет отрицательную тенденцию. Это не означает, что их нет в стране, они есть, но они уходят в частный сектор либо они по профилю находятся в частных кабинетах либо в частных клиниках», — сказала она.