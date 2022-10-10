Реклама
Новости
Кремль: Путин может обсудить с Эрдоганом переговоры России, США, Франции, Германии и Британии
14:30
Соцсети Аллы Пугачевой
Алла Пугачева написала пост-благодарность своим поклонникам
14:03
В России предложили создать регистр людей с тяжелыми расстройствами психики
13:48
«Ответы будут жесткими»: Путин провел оперативное совещание Совбеза по ситуации на Украине
13:19
В Госдуме предложили вернуть военную подготовку в школы
12:07
Путин и Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск
12:01
Фотобанк Moscow-Live/Flickr
Мосбиржа объявила дискретный аукцион по акциям «Газпрома». Стоимость ценных бумаг упала на 20%
11:04
Суд признал геноцидом действия нацистов в Ленинградской области во время Великой Отечественной войны
10:58
На Крымском мосту запущено движение пригородных поездов, автомобили едут по двум полосам
09:49
В центре Киева прогремели взрывы
09:39
Косметическая сеть «Иль де ботэ» возобновляет работу в России на месте магазинов Sephora
09:04
ФСБ: за неделю приграничные территории России обстреляли более 100 раз
вчера в 20:26
В Белом доме призвали к дипломатическому решению конфликта на Украине
вчера в 19:17
Кыргызстан отменил учения ОДКБ, умер Бруно Латур и другие новости дня
вчера в 18:40
Дайджест
Канье Уэста заблокировали в инстаграме* за антисемитизм. Рэперу пришлось идти в твиттер
вчера в 17:27
Kevin Gill/Flickr
Ученые обнаружили доказательства возможной жизни на спутнике Сатурна
вчера в 16:59
Ozon скрыл товары блогерши Лиззки из‑за флага ЛГБТ
вчера в 16:54
В Союзе журналистов предложили отправлять мобилизованных работников СМИ в качестве военкоров
вчера в 16:14
Московскую пятиклассницу задержали на уроках из‑за желто-синей аватарки. На нее пожаловался директор
вчера в 15:43
В Москве-Сити построят 80-этажный небоскреб. Это будет самое высокое офисное здание в столице
вчера в 15:18
В России предложили создать регистр людей с тяжелыми расстройствами психики
Дарья Мельникова
Сегодня в 13:48

В Минздрав внесли предложение о создании федерального регистра лиц с тяжелыми психическими расстройствами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Светлану Шпорт.

По ее словам, на сегодняшний день это предложение активно обсуждается в министерстве.

Шпорт заявила, что сейчас в России около 53 тыс. лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами, склонных к совершению общественно опасных действий. Из них 13 тыс. — это люди, состоящие на амбулаторно-принудительном лечении и наблюдающиеся в психоневрологическом диспансере.

По мнению гендиректора НМИЦ, создание реестра обусловлено тем, что в России увеличивается тенденция к внутренней миграции, и в этом случае «пациенты могут потеряться, переехав из одного региона в другой».

Шпорт также заявила, что сейчас в стране не хватает психотерапевтов, так как большинство специалистов работает в частном секторе.

«Если мы посмотрим на статистику, количество психотерапевтов в нашей стране крайне недостаточно. Их порядка 1250. Этот показатель постоянно имеет отрицательную тенденцию. Это не означает, что их нет в стране, они есть, но они уходят в частный сектор либо они по профилю находятся в частных кабинетах либо в частных клиниках», — сказала она.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение