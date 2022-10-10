Путин и Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Об этом заявил Лукашенко, пишет РИА «Новости».

«В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства», — сказал Александр Лукашенко.

По его словам, в основе группировки — белорусские вооруженные силы. Ее формирование уже началось.

«Должен вас информировать, что формирование этой группировки началось. Оно идет уже, по-моему, в течение двух дней. Отдано было мое распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки», — цитирует агентство президента Беларуси.