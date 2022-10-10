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Суд признал геноцидом действия нацистов в Ленинградской области во время Великой Отечественной войны
Виктория Шанина
Сегодня в 10:58

Ленинградский областной суд признал геноцидом действия немецко-фашистских захватчиков и их пособников в отношении мирных жителей на территории Ленинградской области во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости» из зала суда.

В ходе слушаний были представлены показания свидетелей и архивные документы, которые указывали на массовое уничтожение советских граждан нацистами на оккупированной территории Ленинградской области в период с 1941 по 1944 год.

В начале сентября прокуратура Петербурга по поручению генпрокурора Игоря Краснова направила в городской суд иск с требованием признать блокаду Ленинграда преступлением против человечности, военным преступлением и геноцидом советского народа.

Ведомство, ссылаясь на архивные документы, приговоры и свидетельские показания, заявило, что во время блокады погибли более 1 млн советских граждан. При этом на Нюрнбергском процессе правовая оценка этому не была дана.

«Население города, объекты городской инфраструктуры, в том числе жизнеобеспечения, подвергались систематическим обстрелам и бомбардировкам, а в целях уничтожения населения созданы условия для возникновения голода», — написала прокуратура.

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Игорь Краснов
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