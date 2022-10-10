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Мосбиржа объявила дискретный аукцион по акциям «Газпрома». Стоимость ценных бумаг упала на 20%
Дарья Мельникова
Сегодня в 11:04

Мосбиржа с 10.15 по московскому времени объявила дискретный аукцион по резко подешевевшим акциям «Газпрома». Об этом сообщает «Интерфакс».

В пресс-релизе биржи сказано, что к 10.11 бумаги «Газпрома» стоили 150,46 рубля. Отклонение составило 25,29%.

Дискретный аукцион представляет собой особый режим торгов, который вводится для снижения волатильности на рынке. Этот режим запускается в случае, если падение или рост одной акции в течение дня составил более 20%. Согласно регламенту биржи ценные бумаги торгуются в режиме дискретного аукциона в течение 30 минут.

По данным «Интерфакса», основной причиной снижения стоимости акций «Газпрома» стала состоявшаяся в конце прошлой недели дивидендная отсечка.

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ГазпромМосковская биржа
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