Мосбиржа объявила дискретный аукцион по акциям «Газпрома». Стоимость ценных бумаг упала на 20%

Мосбиржа с 10.15 по московскому времени объявила дискретный аукцион по резко подешевевшим акциям «Газпрома» . Об этом сообщает «Интерфакс».

Дискретный аукцион представляет собой особый режим торгов, который вводится для снижения волатильности на рынке. Этот режим запускается в случае, если падение или рост одной акции в течение дня составил более 20%. Согласно регламенту биржи ценные бумаги торгуются в режиме дискретного аукциона в течение 30 минут.